"Frente frío": Meteorología emite una alerta y un aviso por vientos con rachas de hasta 100 km/h en cuatro regiones

28 abr. 2026 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta "viento moderado a fuerte" que se presentará en la región de Los Lagos durante la misma jornada. Además, emitió un aviso por viento "normal a moderado" en cuatro regiones de la zona sur.

Según indica el sitio web de Meteorología, las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Alerta por vientos

La alerta se encuentra vigente desde la mañana hasta la noche de este martes 28 de abril, por una condición sinóptica de un "frente frío".

El fenómeno se producirá en Chiloé y en el litoral interior de la región de Los Lagos.

Rachas de hasta 100 km/h

Meteorología estimó las siguientes velocidades de viento en cada zona:

Chiloé: entre 60 y 80 km/h, con rachas de hasta 100 km/h.

Litoral interior de Los Lagos: entre 60 y 80 km/h, con rachas de hasta 90 km/h.

Aviso por viento

En tanto, debido a un sistema frontal se encuentra vigente un aviso por "viento normal a moderado" desde la mañana hasta la noche de este martes.

La medida aplica para el litoral, el valle y la Cordillera de la región de La Araucanía; el litoral, la Cordillera de la Costa y el valle de la región de Los Ríos; el litoral, la Cordillera de la Costa, el valle y la Cordillera de la región de Los Lagos; y la zona insular norte de la región de Aysén.

Meteorología estimó las siguientes velocidades de viento en cada zona:

Región de La Araucanía

Litoral: entre 40 y 60 km/h.

Valle: entre 25 y 40 km/h, con rachas de 60 km/h.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80 km/h.

Región de Los Ríos

Litoral: entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80 km/h.

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80 km/h.

Valle: entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70 km/h.

Región de Los Lagos

Litoral: entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80 km/h.

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80 km/h.

Valle: entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70 km/h.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de 80 km/h.

Región de Aysén

Insular Norte: entre 60 y 80 km/h, con rachas de 100 km/h.

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