Sistema frontal en el sur: Meteorología emite aviso por "viento normal a moderado" con rachas de hasta 80 km/h

27 abr. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "viento normal a moderado" que se presentará en tres regiones de la zona sur del país.

Según indica el sitio web de Meteorología, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

¿Cuándo y dónde se producirá el viento?

La medida se encuentra vigente desde la mañana hasta la tarde de este martes 28 de abril, por una condición sinóptica de un sistema frontal.

El fenómeno se producirá en el litoral, valle y Cordillera de la región de La Araucanía; en el litoral, Cordillera de la Costa, Chiloé y litoral interior de la región de Los Lagos; y en el sector insular norte de la región de Aysén.

Rachas de hasta 80 km/h

Meteorología estimó las siguientes velocidades de viento en cada zona:

Región de La Araucanía

Litoral: entre 40 y 60 km/h

Valle: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de 80 km/h

Región de Los Lagos

Litoral: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h

Cordillera de la Costa: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h

Chiloé: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h

Litoral interior: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h

Región de Aysén

Insular norte: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h

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La medida se encuentra vigente desde la mañana hasta la tarde de este martes 28 de abril