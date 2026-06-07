Estudios alertan riesgos de extinción de plantas a nivel mundial: Muchas podrían desaparecer antes del año 2100

07 jun. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

El artículo "The Future of Plant Extinction" ("El futuro de la extinción de las plantas"), publicado en la revista científica Science, expone los resultados de dos estudios que advierten sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad vegetal.

El artículo firmado por los académicos Rosa Scherson y Federico Luebert, de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile indica que el calentamiento global podría provocar la desaparición de entre el 7% y el 16% de todas las especies de plantas del planeta antes del año 2100.

El cambio climático no solo afecta a los glaciares y a especies emblemáticas como los osos polares. Las plantas, fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas y la alimentación humana, también enfrentan una creciente amenaza de extinción.

"El tema de la extinción es relevante por sus posibles implicancias para el bienestar de las sociedades humanas", señaló el académico Federico Luebert.

Por su parte, Rosa Scherson destacó la relevancia de las investigaciones debido a la magnitud de las bases de datos analizadas. "Estos estudios son interesantes porque permiten realizar análisis a escala global, algo que antes no era posible", afirmó.

Dos estudios con resultados alarmantes

La primera investigación, liderada por Junna Wang junto a varios colaboradores, analizó cómo distintas especies vegetales podrían verse afectadas por el cambio climático.

Los resultados muestran que entre el 7% y el 16% de las especies de plantas del mundo podrían perder al menos el 90% de su hábitat y extinguirse en un plazo de entre 55 y 75 años. Esto equivale a la desaparición de entre 35.000 y 50.000 especies vegetales bajo escenarios de emisiones moderadas.

Según las conclusiones del estudio, aunque algunas plantas pueden migrar hacia nuevos territorios para sobrevivir, los espacios adecuados para su desarrollo se reducen progresivamente, lo que aumenta el riesgo de extinción.

La segunda investigación, encabezada por Felix Forest, del Jardín Botánico de Kew, abordó la crisis desde una perspectiva evolutiva. Los investigadores estiman que el 21,2% de la historia evolutiva de las plantas con flores —el grupo más diverso del reino vegetal— se encuentra en riesgo de desaparecer.

No todas las especies son iguales

Los académicos Scherson y Luebert hacen hincapié en un aspecto que suele perderse en los debates públicos sobre biodiversidad. Cuando un linaje está representado por una o pocas especies, este conserva una historia evolutiva única e irreemplazable.

Por ello, la desaparición de estas especies no solo implica una pérdida biológica, sino también la eliminación de millones de años de evolución que no pueden recuperarse.

En ese contexto, la extinción de una gran cantidad de especies podría traducirse en la pérdida de aproximadamente 50 mil millones de años de historia evolutiva acumulada.