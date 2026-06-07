¿Odias las llamadas spam? Subsecretaría de Telecomunicaciones explica el tema y anuncia arribo del prefijo 702

07 jun. 2026 - 10:51 hrs.

¿Qué pasó?

La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile ha implementado una actualización en la normativa de prefijos telefónicos para mejorar la seguridad y transparencia en las llamadas.

Se mantiene el prefijo 600 para llamadas esperadas y solicitadas por los usuarios, y el 809 para llamadas no deseadas, incluso si existe una relación comercial previa.

Además, se introduce un nuevo prefijo, el 702, exclusivo para llamadas estatales, como las de servicios de salud o trámites públicos, que entrará en vigencia en 2027.

Las llamadas de cobranza extrajudicial, en tanto, están exentas del uso de prefijos, según un fallo judicial.

702: “Va a ser el prefijo para los organismos estatales"

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido Iglesias, charló con Meganoticias Siempre Juntos y profundizó en este tema.

“Nosotros detectamos que había un mal uso del prefijo 600, que es un prefijo que está diseñado para las llamadas esperadas, porque están esperando, por ejemplo, una confirmación de una obra médica, la respuesta sobre algún trámite bancario, algún crédito, y para eso se tiene que usar el prefijo 600”, dijo de entrada.

Enseguida sostuvo que “el 809 se mantiene siempre para llamadas no deseadas, incluso cuando yo tengo una relación comercial con esa empresa, y eso es la claridad que les queremos dar a las personas con el uso de los prefijos”.

Consultada sobre si es posible que alguna vez se acabarán las llamadas spam, respondió que “eso es el resultado de un proceso que está detrás, que es que alguien maneja tus datos sin que tú tengas el control de tu propia información... En Chile se va a poner en vigencia una ley a finales de este año, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que viene con fuertes multas para cuando no me den información respecto de por qué tienen mis datos y cuando una empresa efectivamente no borre la información que tiene sobre mí y que no debería tener porque yo no tengo ninguna relación comercial con esa empresa”.

Finalmente, explicó el arribo del prefijo 702: “Va a ser el prefijo para los organismos estatales para que ellos puedan contactar a las personas y las personas sepan de antemano que están siendo contactadas, por ejemplo, por Salud Responde, por un centro de salud, por la Tesorería General de la República, por un municipio también”.