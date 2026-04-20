Lluvias y vientos de hasta 70 km/h: Conoce las zonas donde se registrarán precipitaciones este martes

20 abr. 2026 - 16:04 hrs.

¿Qué pasó?

El martes 21 de abril, gran parte del país disfrutará de cielos despejados o estará con nubosidad parcial. Sin embargo, el pronóstico del tiempo indica que las lluvias y los vientos se harán sentir en algunas zonas.

En total, serán cuatro las regiones que recibirán precipitaciones a lo largo de la jornada, abarcando desde el territorio insular hasta el extremo sur de Chile.

¿Dónde lloverá este martes?

Zona insular

En la región de Valparaíso, específicamente en Isla de Pascua, el día estará marcado por cielos nublados y nubosidad parcial, pero se esperan chubascos ocasionales solamente durante la mañana.

Zona sur

Para la región de Los Lagos, las gotas marcarán presencia en varias localidades. En Castro, Quellón y Chaitén se registrarán chubascos débiles matinales, condición que variará a cielo cubierto y lluvia durante la tarde y noche.

En tanto, en la comuna de Futaleufú, la jornada estará cubierta con lluvia débil en la tarde, intensificándose al caer la noche. Estas precipitaciones se extenderán hasta la jornada del miércoles en todas las comunas mencionadas.

Extremo sur

Casi la totalidad de la región de Aysén tendrá chubascos débiles en la mañana, los que se transformarán en lluvia hacia la tarde y noche, prolongándose también hasta el miércoles. Zonas como Balmaceda y Puerto Ingeniero Ibáñez enfrentarán un escenario más complejo, con vientos de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h durante la tarde en esta última.

Finalmente, en la región de Magallanes, el cielo estará nublado con chubascos débiles desde la mañana y hasta el día miércoles. Sectores como Puerto Williams tendrán ráfagas de viento de entre 25 y 40 km/h, mientras que en Punta Arenas se registrarán chubascos durante casi toda la jornada, salvo en la tarde, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Por su parte, en el territorio de la Antártica, el día estará completamente cubierto, con lluvia y vientos de entre 40 y 60 km/h durante todo el día.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

En el caso de la Región Metropolitana, específicamente en Santiago, las precipitaciones darán una tregua este martes 21 de abril. La jornada comenzará con cielos completamente despejados y una temperatura mínima de 8°C.

Con el avance de las horas, los termómetros irán en ascenso hasta alcanzar una agradable temperatura máxima de 22°C. Sin embargo, durante la tarde ingresará nubosidad parcial al cielo capitalino, terminando la noche con un escenario mayormente nublado.

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