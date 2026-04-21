21 abr. 2026 - 08:14 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, en su informe para Meganoticias Amanece adelantó cuándo podría volver a llover en Santiago, luego de las precipitaciones que se registraron durante la jornada de ayer.

Este escenario climático, que marcaría el inicio de un periodo con mayor presencia de lluvias en la zona central, se daría hacia finales del mes de abril.

¿Cuándo se esperan lluvias en la capital?

Si bien, Leyton informó que esta semana estará marcada por mañanas frescas y tardes templadas, advirtió que es probable que el panorama climático cambie en las próximas semanas.

En cuanto al prónostico de precipitaciones en Santiago, señaló: "A fin de mes, inicios de mayo, podría haber un evento importante" en cuanto a la presencia de lluvias, por lo que llamó a preparar los hogares para esta fecha.

Para este lunes, el especialista indicó que durante la jornada las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados en la capital, y adelantó que durante la tarde las condiciones serán algo más cálidas.

Todo sobre El Tiempo