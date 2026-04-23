Sernac emite alerta en modelo de auto por falla en el airbag: Aumentaría el riesgo de lesiones en caso de accidente

23 abr. 2026 - 16:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por un posible defecto en el airbag delantero de vehículos de la marca Ford, específicamente en el modelo Transit comercializado en Chile durante abril de 2025.

Según advirtió el organismo, esta situación podría implicar “un riesgo para la seguridad de los consumidores”.

De acuerdo con la información entregada por el Sernac, el vehículo involucrado corresponde al VIN o número de chasis: WF0RXDTT4SNT36799.

¿Cuál es la falla detectada?

El organismo detalló que la bolsa de aire del pasajero podría desplegarse con una presión o velocidad mayor a la prevista en caso de colisión.

"Estas bolsas de aire incorporan filtros de malla interna dentro del inflador, fabricados con un grosor inadecuado", explicaron.

En ese sentido, advirtieron que esta condición podría generar un despliegue más brusco del airbag, lo que “podría exponenciar el contacto de la bolsa de aire con el ocupante y aumentar el riesgo de lesiones”.

Reparación sin costo para los consumidores

Para evitar cualquier riesgo, la empresa realizará de manera preventiva la inspección y eventual sustitución de la bolsa de aire delantera del pasajero.

El proceso de reparación tiene una duración estimada de aproximadamente 2,8 horas y no tendrá costo para los consumidores.

Ford Transit - Shutterstock

¿Cómo verificar si tu vehículo está afectado?

Desde el Sernac recomiendan revisar si el vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad utilizando el número de VIN.

En caso de dudas, se sugiere contactar directamente a la empresa a través de los siguientes canales:

Teléfono / Call Center: 800 470 408

Correo electrónico: acfordcl@ford.com

Sitio web: www.ford.cl

Sucursales: https://www.ford.cl/herramientas/concesionarios/

Consulta de alertas de seguridad: https://www.ford.cl/support/recalls/

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