Acuerdo de vuelos directos y cooperación en frontera: Bolivia y Chile buscan restablecer relaciones diplomáticas tras casi 50 años

24 abr. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Bolivia y Chile tienen la voluntad de avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas interrumpidas hace 50 años, aseguró este jueves el canciller boliviano Fernando Aramayo, tras reunirse en La Paz con su homólogo Francisco Pérez Mackenna.

Los dos países rompieron relaciones diplomáticas formales en 1975 por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para restablecer la salida al mar que Bolivia perdió en la guerra que los enfrentó a fines del siglo XIX.

Ese año, los dictadores derechistas Hugo Banzer Suárez, de Bolivia, y Augusto Pinochet, de Chile, negociaron sin éxito resolver el centenario reclamo marítimo boliviano.

Con la llegada al poder del Presidente José Antonio Kast en Chile y del centroderechista Rodrigo Paz en Bolivia, los vínculos bilaterales registran un nuevo impulso.

La presencia en Bolivia del canciller chileno "da cuenta de la expresión de la voluntad que tenemos al más alto nivel para poder llevar adelante un conjunto de acciones que sean conducentes al restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas", dijo el ministro boliviano.

Por su parte, el canciller chileno indicó que proyectan "una agenda positiva con una mirada de futuro", al final de una reunión en la sede de la Cancillería de Bolivia en La Paz.

¿Qué se discutió en la reunión?

Entre los aspectos más destacados de la reunión está que se firmó un acuerdo de servicios aéreos, que permitirá mejorar la conectividad vía aérea entre ambos países.

Además, destaca la voluntad de Bolivia y Chile de avanzar en migración irregular y en contrabando, fortaleciendo las fronteras.

Aramayo y Pérez Mackenna se reunieron temprano en un poblado fronterizo y luego se desplazaron a la sede de gobierno de Bolivia para abordar una amplia agenda bilateral.

Tras la reunión, ambos aparecieron en la Cancillería para dar una declaración conjunta, en la que, además de la voluntad de avanzar en relaciones diplomáticas, expresan su deseo de estrechar vínculos comerciales y de coordinación en materia de control migratorio.

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