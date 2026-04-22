Metro de Santiago anuncia apertura anticipada este domingo 26 de abril: Será en cuatro líneas

22 abr. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Santiago se prepara para vivir una nueva versión de la Maratón, que congregará a miles de personas en las principales arterias de la capital. Para facilitar el traslado de los atletas y el personal de apoyo, Metro de Santiago confirmó un plan operativo especial que contempla una apertura anticipada en gran parte de su red para este domingo 26 de abril.

Apertura temprana en líneas clave

Con el objetivo de que los participantes lleguen a tiempo a sus respectivos corrales de largada, Metro iniciará sus operaciones de forma excepcional a las 06:00 horas. Esta medida aplicará para las siguientes líneas:

Línea 1 (roja)

Línea 2 (amarilla)

Línea 3 (café)

Línea 5 (verde)

El resto de las líneas de la red mantendrán su horario habitual de apertura dominical (08:00 horas). Es importante destacar que esta planificación busca evitar aglomeraciones y garantizar un flujo expedito hacia el centro de la capital y las zonas de inicio de la competencia.

Recomendaciones para los usuarios y corredores

Ante la alta afluencia de público que se espera durante las primeras horas de la mañana, la entidad entregó una serie de recomendaciones para que el viaje sea seguro y eficiente:

Carga de Tarjeta Bip! : Se sugiere realizar la carga del medio de pago con antelación o utilizar los canales digitales (como la carga QR) para evitar filas en las boleterías y tótems de autoservicio.

: Se sugiere realizar la carga del medio de pago con antelación o utilizar los canales digitales (como la carga QR) para evitar filas en las boleterías y tótems de autoservicio. Accesos habilitados : Se recomienda a los usuarios revisar las estaciones más cercanas a sus puntos de partida específicos, considerando que algunas salidas podrían tener desvíos peatonales debido al trazado de la carrera en superficie.

: Se recomienda a los usuarios revisar las estaciones más cercanas a sus puntos de partida específicos, considerando que algunas salidas podrían tener desvíos peatonales debido al trazado de la carrera en superficie. Uso de la app: Metro invita a descargar su aplicación oficial para monitorear el estado de la red en tiempo real y recibir notificaciones sobre cualquier incidencia.

Impacto en la superficie

Debido a la Maratón de Santiago, habrá múltiples cortes de tránsito en la superficie que afectarán los recorridos de buses de Red Movilidad. En este contexto, el Metro se posiciona como la alternativa de transporte más confiable para cruzar la ciudad de forma rápida mientras duren las restricciones vehiculares.

Con estas medidas, el transporte subterráneo reafirma su compromiso con el deporte y la movilidad urbana, asegurando que el foco del domingo sea exclusivamente el rendimiento y la superación de los miles de deportistas que darán vida a la maratón.

Todo sobre Metro de Santiago