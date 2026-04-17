Mac Sub-cero: El cambio que tendrá estación de Metro de Santiago para albergar un espacio artístico

17 abr. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Universidad de Chile, a través de su Facultad de Artes y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), ha concretado una alianza estratégica con Metro de Santiago para la apertura de un nuevo espacio expositivo denominado MAC Sub-cero.

Esta sala, ubicada en los niveles inferiores de la estación Bellas Artes de la Línea 5, representa un esfuerzo institucional por descentralizar la cultura y llevar la producción artística contemporánea a los espacios de tránsito masivo, permitiendo que miles de ciudadanos interactúen con el arte en su vida cotidiana.

La iniciativa se formalizó mediante la firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades, con el objetivo de transformar un espacio anteriormente en desuso dentro de la infraestructura del Metro en un punto de encuentro para la reflexión visual y sonora.

La inauguración de este recinto no solo expande la superficie física del MAC, sino que redefine la relación entre la academia, el transporte público y la ciudadanía.

¿En qué consiste la nueva incorporación en la Estación Bellas Artes?

"Hoy contamos con 89 obras de MetroArte y 25 puntos de Bibliometro que han acercado la cultura y la lectura a millones de personas. Con MAC Subcero creamos por primera vez un espacio cultural permanente junto a la Universidad de Chile, consolidando una forma de trabajo donde el arte es parte de la experiencia cotidiana”, dijo Guillermo Muñoz, presidente de Metro.

A diferencia de las salas de exhibición tradicionales, MAC Subcero está diseñado para albergar obras que dialogan con el entorno subterráneo, tales como instalaciones lumínicas, arte sonoro y piezas digitales.

Su ubicación estratégica, bajo la superficie y en conexión directa con una de las estaciones más icónicas del circuito cultural de Santiago, ofrece una atmósfera única que influye en la percepción de las obras presentadas.

La programación de la sala estará bajo la curaduría del Museo de Arte Contemporáneo.

La idea central es que MAC Sub-cero sea un laboratorio donde tanto artistas consagrados como emergentes, especialmente aquellos vinculados a la Facultad de Artes, puedan proponer proyectos que desafíen los límites de la galería convencional.

"Una pausa para conectar con el arte"

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó que este hito permite visibilizar un espacio que siempre estuvo, pero que ahora sirve como un punto de encuentro con propósito.

"En una sociedad fragmentada y polarizada, donde lo más simple es separarse, es muy valioso lo que estamos haciendo con este caminar para encontrarnos... Este es un momento en que un espacio que estaba ahí para ser visto, efectivamente, es visto e imaginado de una forma distinta, para así ser transformado", expresó.

Desde el Museo de Arte Contemporáneo, el director Daniel Cruz añadió: "Queremos que, en medio de la sociedad de la velocidad en que nos encontramos, MAC Subcero sea una pausa que ofrezca un momento para conectarse con el arte, un espacio de encuentro y un vector que invite a vivir el arte contemporáneo en sus diversas expresiones".

Esta nueva sala se suma así a la red de sedes del MAC Parque Forestal y Quinta Normal, pero con una identidad propia marcada por la inmediatez y la integración urbana.

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