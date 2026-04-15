Metro de Santiago restablece servicio en Línea 3 tras presentar retraso en su frecuencia

15 abr. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago restableció el servicio en Línea 2, luego que la mañana de este miércoles presentara un retraso en su frecuencia habitual, afectando a los usuarios en plena hora punta.

La empresa indicó que el problema se registró a las 07:37 horas, debido a un tren detenido en la estación Ciudad del Niño que luego continuó sin servicio en Departamental, en la comuna de San Miguel.

"Esto generó un retraso en la línea, lo que impactó en los tiempos habituales de traslado de nuestros pasajeros y pasajeras", señalaron en un comunicado.

Como es habitual en este tipo de incidentes, Metro emitió un justificativo para aquellas personas que necesiten presentarlo en trabajos o en los distintos lugares a donde se dirigían.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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