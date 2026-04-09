Metro de Santiago reporta un retraso en su frecuencia habitual en Línea 1

09 abr. 2026 - 08:08 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó a las 7:56 horas de esta mañana de jueves que su servicio presenta un retraso en su frecuencia habitual de Línea 1.

"Servicio en L1 presenta un retraso en su servicio habitual. Seguiremos informando", reportó la compañía en su cuenta de X.

¿Por qué hay un retraso?

Desde la empresa estatal explicaron hace unos minutos que "un tren continuó sin servicio en U. de Chile por problema técnico y un freno de emergencia se activó en Estación Central. Esto causó que permaneciéramos detenidos más tiempo del habitual. Trabajamos en normalizar la frecuencia".

También aclararon que en Línea 4 "tuvimos un freno de emergencia en Vicente Valdés. Esto causó que permaneciéramos detenidos más tiempo del habitual, trabajamos en normalizar".

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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