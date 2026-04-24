Alcalde de Zapallar cancela desfile del 21 de mayo y reasignará recursos a apoyo social: "Nuestra ciudadanía lo agradecerá"

24 abr. 2026 - 01:15 hrs.

¿Qué pasó?

La decisión del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (IND-RN), también presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), de suspender este año el tradicional desfile del 21 de mayo no dejó indiferente a la comunidad. Según se informó, los recursos destinados a la conmemoración serán redirigidos a programas de apoyo social.

El anuncio incluso sorprendió a la Armada. En un comunicado, el municipio explicó que la suspensión "permitirá redirigir recursos hacia apoyo social directo a familias vulnerables".

La medida, añadieron, "responde a una mirada de responsabilidad en el uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto marcado por el desempleo y el sostenido aumento del costo de la vida, factores que han impactado de manera significativa a diversos hogares de la comuna".

¿Qué dijo el alcalde?

Alessandri detalló que "los recursos que habitualmente se destinaban a la organización del desfile, incluyendo gastos de producción, traslados, alimentación, horas extraordinarias y otros costos asociados, serán focalizados en ayudas concretas, tales como vales de gas, cajas de mercadería y distintos mecanismos de apoyo social directo".

El jefe comunal defendió la decisión: "El desafío de la gestión pública hoy exige tomar decisiones que permitan dar respuesta oportuna a las necesidades más urgentes de nuestros vecinos. Nosotros entendemos el valor de nuestras tradiciones, pero también tenemos la responsabilidad de priorizar cuando el contexto así lo demanda y creemos que en este momento nuestra ciudadanía lo agradecerá".

Pese a la suspensión del acto, el municipio subrayó que la fecha seguirá siendo relevante: "La conmemoración del 21 de mayo se mantendrá como una fecha significativa para la comunidad, destacando su valor histórico y el sentido de memoria colectiva que representa".

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