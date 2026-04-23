Radar digital y velocidades sobre los 2.400 km/h: Así es la avanzada tecnología de los caza F-16 comprados por Perú

23 abr. 2026 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

Perú concretó la compra del moderno caza Lockheed Martin F-16 Block 70, también conocido como F-16 Viper, decisión que refuerza sus capacidades aéreas y marca un salto tecnológico en la región.

El apodo "Viper" proviene de su similitud con la nave de la serie Battlestar Galactica, un ícono de la ciencia ficción que debutó en 1978 y que hoy inspira el nombre del avión de combate más avanzado de su tipo.

¿Cuáles son las características de los F-16 adquiridos por Perú?

En términos técnicos, el F-16 Block 70 alcanza velocidades superiores a los 2.400 kilómetros por hora, puede volar sobre los 15.000 metros de altura y soportar 9g, lo que le permite maniobras extremas.

"El Block 70 tiene ciertas capacidades, particularmente en su radar, de apertura sintética y de una capacidad un poco mayor a los que tienen nuestros aviones", señaló Juan José Soto, de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

El caza comprado por Perú es superior a los F-16 chilenos y a los recién adquiridos por Argentina. Están diseñados para durar 12.000 horas de vuelo, 4.000 horas más que las de sus vecinos, y su gran ventaja es su radar digital.

El sistema también permite integrar armamento más avanzado. "Se le pueden instalar misiles de mejor característica, su radar le permite operar y detectar varios blancos”, agregó el experto.

Chile sigue en ventaja

Cerca de 3.500 millones de dólares desembolsará Perú para adquirir estos modernos aviones, 12 veces más de lo que gastó Argentina. Eato equivale a la construcción de 70 hospitales o más de 1000 escuelas, elevado gasto en defensa que no era compartido por el actual presidente de Perú.

Pero Chile no solo sigue sacando ventaja en el número de aviones, sino que también en los más de 20 años de experiencia, no solo de sus pilotos, sino también de los técnicos, que le sacan el máximo rendimiento a estas naves de guerra.

"La experiencia que ya tiene Chile en varias décadas de operar el F-16, sin duda que es una ventaja difícil de remontar", asegura Soto.

"Si yo tengo un radar de x distancia, pero no tengo misiles para llegar a esa distancia, la verdad es que va a ser poco relevante", añadió.

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