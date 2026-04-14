Perú espera los resultados de las elecciones y crece la incertidumbre por el balotaje: ¿Quién va liderando?

14 abr. 2026 - 19:11 hrs.

¿Qué pasó?

Los resultados de las elecciones presidenciales en Perú mantienen en vilo al país tras una caótica votación que se extendió por dos días, en una estrecha disputa rumbo al balotaje de junio.

El proceso electoral estuvo marcado por serios problemas logísticos, incluyendo retrasos en la apertura de locales por fallas en la distribución de papeletas, ánforas y otros materiales.

Debido a estas irregularidades, más de 50 mil personas no pudieron votar el domingo, por lo que las autoridades extendieron el proceso hasta el lunes en 13 centros de votación.

¿Cómo van los resultados?

Con el 76% de las actas contabilizadas, la candidata Keiko Fujimori alcanza un 17% de los votos válidos, posicionándose como la principal favorita para avanzar a la segunda vuelta.

Detrás de ella, la competencia por el segundo cupo se mantiene abierta entre el ultraconservador Rafael López Aliaga, el socialdemócrata Jorge Nieto y el izquierdista Roberto Sánchez, en una de las elecciones más fragmentadas de los últimos años.

Elecciones en Perú bajo tensión

La crisis escaló luego de que el Jurado Nacional de Elecciones denunciara al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, junto a otros funcionarios por presuntos delitos contra el derecho al sufragio.

Incluso, policías y fiscales allanaron oficinas de la ONPE para recabar antecedentes sobre la empresa encargada de distribuir el material electoral.

En medio del clima de desconfianza, el candidato López Aliaga llamó a protestas y denunció un supuesto “fraude electoral gravísimo”, mientras que observadores de la Unión Europea señalaron que no existen pruebas concretas que respalden esas acusaciones.

El proceso ocurre en un contexto de profunda crisis política en Perú, que ha tenido ocho presidentes en una década, junto con un aumento sostenido de la criminalidad que ha marcado la agenda pública.

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