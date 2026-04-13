Perú reanuda elecciones presidenciales tras fallas logísticas: Keiko Fujimori lidera con el 17% de los votos

13 abr. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

Perú reanudó sus elecciones presidenciales luego de que problemas logísticos impidieran que decenas de miles de electores emitieran su voto durante la jornada del domingo, en un proceso que ya cuenta con el 56,1% de las actas contabilizadas.

De acuerdo con las autoridades electorales, cerca de 50 mil personas no lograron sufragar en distintos distritos de Lima debido a retrasos en la instalación de los locales de votación. Por este motivo, se determinó extender el proceso hasta este lunes.

Fujimori lidera y se perfila para el balotaje

En este escenario, la candidata de derecha, Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), se posiciona como favorita para avanzar a una eventual segunda vuelta, con un 17% de los votos preliminares.

Según la agencia AFP, el conteo parcial —que considera primero los votos de Lima— ubica en el segundo lugar al ultraconservador Rafael López Aliaga, seguido por el socialdemócrata Jorge Nieto.

No obstante, proyecciones de la consultora Ipsos sitúan en el segundo puesto al candidato de izquierda Roberto Sánchez, identificado como heredero político del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

Resultados parciales

Con millones de votos aún por contabilizar, se espera que en las próximas horas se definan con mayor claridad los candidatos que pasarán al balotaje.

Según cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estos son los resultados preliminares:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17,0% Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 14,4% Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 12,7% Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras): 9,9% Carlos Álvarez (País Para Todos): 8,4% Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 8,1% Pablo López (Ahora Nación): 7,6%

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