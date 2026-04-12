Por incidentes que dejaron a miles sin sufragar: Perú amplía jornada de votación para este lunes

12 abr. 2026 - 21:42 hrs.

¿Qué pasó?

La autoridad electoral del Perú informó que amplía la jornada de elecciones para que unas 63.000 personas que se quedaron sin votar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales de sufragio puedan hacerlo en sus locales de votación.

Los comicios del domingo estuvieron marcados por problemas logísticos, el malestar entre los candidatos y una intervención policial en la sede de la autoridad electoral.

El "JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellas centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril", dijo el Jurado Nacional de Elecciones en su cuenta de X.

Elecciones en Perú

Las mesas de votación para las elecciones de presidente y parlamentarios abrieron este domingo en Perú, país sumido en una profunda crisis política desde 2016, fecha desde la cual se ha registrado una sucesión de ocho mandatarios.

Con un récord de 35 candidatos a la Presidencia, los comicios, en los que participarán más de 27 millones de votantes, se extenderán durante la jornada dominical.

En busca de mejorar esta misma crisis política, este año el Congreso volverá a ser bicameral, por lo que los peruanos elegirán por primera vez desde 1993 a diputados y senadores, entre más de 10.000 postulantes.

Dentro de los 35 candidatos al máximo cargo del país, la mejor aspectada es la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko, a quien se ha denominado como la "eterna candidata", ya que este 2026 se presenta por cuarta vez a la más alta magistratura peruana.

Dentro del resto de candidatos, el con mayores posibilidades de pasar al balotaje es el comediante Carlos Álvarez, conocido en Chile por su imitación a Michelle Bachelet, quien ha conquistado al electorado con un discurso de mano dura y propuestas de corte populista.

A ellos se suma quien hasta hace solo unas semanas era el seguro contrincante de Keiko en la segunda vuelta, el exalcalde de Lima, Rafael "Porky" López Aliaga, el candidato de la ultraderecha que ha visto mermado su apoyo tras un pobre desempeño en los debates presidenciales.

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