Perú inicia votaciones para elegir presidente y parlamentarios: 35 candidatos postulan al máximo cargo del país

12 abr. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

Las mesas de votación para las elecciones de presidente y parlamentarios abrieron este domingo en Perú, país sumido en una profunda crisis política desde 2016, fechas desde la cual se ha registrado una sucesión de ocho mandatarios.

Con un récord de 35 candidatos a la Presidencia, los comicios, en los que participarán más de 27 millones de votantes, se extenderán durante la jornada dominical.

En busca de mejorar esta misma crisis política, este año el Congreso volverá a ser bicameral, por lo que los peruanos elegirán por primera vez desde 1993 a diputados y senadores, entre más de 10.000 postulantes.

Perú busca dejar su crisis política

Dentro de los 35 candidatos al máximo cargo del país, la mejor aspectada es la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko, a quien se ha denominado como la "eterna candidata", ya que este 2026 se presenta por cuarta vez a la más alta magistratura peruana.

Dentro del resto de candidatos, el con mayores posibilidades de pasar al balotaje es el comediante Carlos Álvarez, conocido en Chile por su imitación a Michelle Bachelet, quien ha conquistado al electorado con un discurso de mano dura y propuestas de corte populista.

A ellos se suma quien hasta hace solo unas semanas era el seguro contrincante de Keiko en la segunda vuelta, el exalcalde de Lima, Rafael "Porky" López Aliaga, el candidato de la ultraderecha que ha visto mermado su apoyo tras un pobre desempeño en los debates presidenciales.

Desconfianza en la política y crisis de seguridad

Los peruanos ya no confían en sus políticos, a los que responsabilizan de la peor escalada criminal desde el conflicto del estado peruano con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (1980-2000). Entre 2018 y 2025, los homicidios se duplicaron y las extorsiones aumentaron ocho veces.

En las filas de un centro de votación en en el popular distrito de San Martín de Porres, la comerciante Anita Medrano, de 60 años, dijo que no votará por ningún político tradicional.

"No votaría por nadie. Me siento tan decepcionada de todos los gobernantes", añadió a la agencia AFP la comerciante de ropa María Fernández, de 56 años. "Nos han gobernado puros corruptos, ladrones y sinvergüenzas".

La ola de violencia por extorsiones y asesinatos, que coincide con la llegada de grupos criminales extranjeros que compiten con los locales, es la principal preocupación de los peruanos.

Los principales candidatos prometieron combatir la delincuencia con mano de hierro y medidas radicales. Entre sus promesas está el restablecimiento de la pena de muerte, cárceles aisladas en la Amazonía, condecoraciones a policías que maten a criminales y la salida del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En una fila para votar, en el distrito popular de San Martín de Porres, el ingeniero Carlos Altamirano, de 45 años, aún no decide su voto. "No tengo expectativas porque tenemos tantos candidatos. Todos proponen, pero no saben cómo solucionar los problemas", dijo.

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