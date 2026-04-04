Tragedia en Perú: Banderazo de Alianza Lima termina con un fallecido y 47 personas heridas

04 abr. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos un muerto y 47 heridos, entre ellos tres menores, dejó el viernes "un incidente" en el estadio de Alianza Lima en Perú, mientras se desarrollaba un banderazo de apoyo al equipo en la previa del clásico del fútbol peruano, informó el ministerio de Salud.

Un fallecido y 47 heridos en banderazo

Aunque en un principio el incidente se atribuyó al colapso de parte del estadio Alejandro Villanueva, el equipo y Bomberos negaron esa versión.

"Ha habido un lamentable incidente en el estadio en el cual ha habido 47 personas heridas (...) y lamentablemente hay un fallecido", dijo a la prensa el ministro Juan Carlos Velasco, sin precisar las causas de la tragedia.

De ellos, 39 están internados en distintos hospitales de la capital Lima, tres en "estado crítico", agregó.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido"

En un comunicado publicado en X (Twitter), Alianza Lima lamentó la muerte del hincha, pero aseguró que esta no se produjo por "la caída de muros ni fallas estructurales del recinto deportivo".

"Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas", partió el club.

Tras esto, el equipo aseguró que "desde el primer momento, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares".

"Nos encontramos colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia", agregaron.

"Cabe precisar que, de acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo", explicaron al descartar la supuesta razón inicial del incidente.

Estructura "aparentemente en buen estado"

El brigadier de Bomberos, Marcos Pajuelo, dijo a la prensa que "la estructura en la tribuna sur se encuentra aparentemente en buen estado. No hay paredes colapsadas ni caídas hacia la fosa".

El partido frente a Universitario se mantiene en pie y se disputará este sábado a las 20:00 horas (22:00 horas en Chile) en el Estadio Monumental, confirmó en un comunicado la liga peruana.

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