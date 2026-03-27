No es por migración: La razón detrás de la zanja que Perú construye en la frontera con Chile

27 mar. 2026 - 16:36 hrs.

Una de las primeras medidas que implementó el gobierno de José Antonio Kast fue el inicio de los trabajos para la construcción de una zanja en el sector de Chacalluta, en la frontera con Perú, región de Arica y Parinacota.

Una medida que también será replicada en el país vecino, que ya comenzó con la construcción de zanjas cerca de la frontera con Chile, aunque en este caso no es para evitar el paso de inmigrantes.

¿Por qué Perú está haciendo una zanja en la frontera con Chile?

De acuerdo a una publicación de Infobae, autoridades peruanas informaron que los trabajos de excavación corresponden a necesidades logísticas vinculadas al transporte de carga pesada, por lo que no tienen relación con un plan de seguridad migratoria.

Los trabajos comenzaron esta semana a unos 60 metros de la frontera, en el marco de un proyecto de mantenimiento y ampliación de la plataforma destinada al cruce de camiones de carga.

"Corresponden a trabajos complementarios de un proyecto que tenemos desde hace un par de años para optimizar el flujo de camiones en la zona de control de Santa Rosa”, explicó el gerente de infraestructura del Gobierno Regional de Tacna, Eduardo Sánchez, al Canal N.

De esta manera, se busca reorganizar el paso de camiones para evitar que obstaculicen el traslado de buses y autos particulares en la zona. La plataforma permitirá que los vehículos pesados realicen un control previo, lo que acelerará los tiempos en el control fronterizo.

En total, serán 200 metros de zanja, de dos metros de ancho y profundidad, junto a un pequeño cúmulo de tierra que servirá para separar el paso.

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