Ahora es músico y evangelista: Así luce el "niño predicador" en la actualidad

20 mar. 2026 - 08:10 hrs.

Desde que las redes sociales tomaron un lugar clave en la difusión y viralización de noticias y sucesos, miles de videos comenzaron a circular en internet. Uno de ellos, el del famoso "niño predicador", que con menos de 10 años entregó la palabra de los evangelios en televisión abierta.

Con una voz firme y como si fuese pastor, Nezareth Castillo se volvió viral en YouTube cuando "sermoneaba" en salones llenos sobre el matrimonio, el divorcio y sus frases pasaron a la historia de los memes, como por ejemplo, "yo no soy pariente del mono, a mí me entregó Dios" o "el mono y la mona hacen monitos".

El "niño predicador".

Así luce el "niño predicador" en la actualidad

Con el paso de los años, Castillo comenzó a alejarse de sus apariciones en televisión y se enfocó en superar sus estudios en el colegio, pero al mismo tiempo buscaba nuevas formas de expresar su espiritualidad, y fue ahí que encontró el camino de la música.

Se dedicó a producir y componer canciones de rock cristiano que hablaban sobre la fe, el perdón, la lucha interior y, sobre todo, de la esperanza. A pesar de que le dedicó mucho tiempo a la música religiosa, no se dedicó en su totalidad a ella.

Actualmente tiene 32 años y se casó con Karen Julca y juntos profesan la fe cristiana en una vida que alterna entre proyectos musicales, un empleo formal y la religión de una forma especial, utilizándola como guía espiritual y compartiéndola a través de sus redes sociales.

Revisa cómo luce el "niño predicador" en la actualidad:

Nezareth Castillo, el "niño predicador" en la actualidad.

Nezareth Castillo, el "niño predicador" en la actualidad.