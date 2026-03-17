Plan Escudo Fronterizo: ¿De cuántos kilómetros será la extensión de la zanja?

17 mar. 2026 - 01:36 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast visitó este lunes la frontera de Chile con Perú en el paso Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota para monitorear y dar inicio al "Plan Escudo Fronterizo", que busca frenar la inmigración irregular desde la zona norte del país.

Lo anterior, a través de la construcción de zanjas y muros para reforzar el control en la frontera, trabajos que ya comenzaron y que han generado debate.

¿De cuántos kilómetros será la extensión de la zanja en el norte?

Según los planes del Gobierno, se espera que en un plazo de 90 días se construyan zanjas de 30 kilómetros de longitud en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá.

Además, las zanjas trendrán entre 2,5 a 3 metros de profundidad y 3 metros de ancho. Por último, en los costados habrá montículos de tierra de 1,40 metros.

Adicional a las zanjas, se espera que se levanten muros de aproximadamente cinco metros de altura, con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos.

Sin embargo, de momento no se han entregado mayores detalles sobre la fecha de inicio de los trabajos de los muros.

Asimismo, tampoco se tienen detalles sobre la cantidad de personal y de dinero que se invertirá en este proyecto, que ha generado debate sobre su implementación.