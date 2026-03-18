Presidente de Perú por zanja en la frontera: "Cuidado que vayamos a volver a los tiempos del Muro de Berlín"

18 mar. 2026 - 19:34 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Perú, José María Balcázar, se refirió este miércoles al plan del Gobierno de José Antonio Kast de construir una zanja en la frontera norte, como parte de los esfuerzos por combatir el crimen organizado y la migración irregular.

"Es una decisión presidencial que nosotros respetamos. Nosotros somos demócratas, pero sí hay que indicar que cuidado, cuidado vayamos a volver a los tiempos en que se construía el Muro de Berlín y todo fue un fracaso posteriormente", señaló en una entrevista concedida a la emisora RPP.

"En cualquier momento podría presentarse algún tipo de conversaciones"

"No soy futurólogo en este momento, pero sí puedo decir que respetamos lo que pueda decir o hacer el presidente chileno, pero respetando a nosotros, nuestra soberanía", agregó, antes de defender el diálogo "razonado" y la diplomacia como política del Ejecutivo peruano para resolver eventuales diferencias con Chile.

Consultado por la opinión del ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo de Zela, ante la construcción de un muro en Chile, Balcázar indicó que el canciller "ha estado en la transmisión de mando en Chile y el presidente (Kast) le ha mostrado las mejores relaciones que quiere tener con mi persona, así que en cualquier momento podría presentarse algún tipo de conversaciones".

Las declaraciones del mandatario peruano se producen después de que el Presidente Kast explicara el lunes las primeras medidas de su Plan Escudo Fronterizo, que contempla la construcción de un muro y una zanja kilométrica en la frontera norte, acompañada de un extenso despliegue militar, como parte de la estrategia para enfrentar el crimen organizado y la migración irregular.

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