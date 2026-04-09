Perú decreta estado de emergencia en frontera con Chile: Vigilarán con drones y reforzarán controles migratorios

09 abr. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Perú decretó estado de emergencia en la zona fronteriza con Chile tras un fuerte aumento de delitos y situaciones de inseguridad en el sector.

La medida, que se extenderá por sesenta días, contempla el despliegue de fuerzas militares y policiales, además del uso de tecnología como drones para reforzar la vigilancia en la zona limítrofe con el norte de Chile.

Estado de emergencia en la frontera con Chile

Según informaron autoridades peruanas, la decisión busca enfrentar el avance del crimen organizado y "fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia".

El estado de emergencia permitirá restringir ciertos derechos, como la libertad de tránsito y reunión, además de facilitar operativos de control con mayor presencia de fuerzas de seguridad, publicó RPP.

La medida rige para los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos y Tarata.

Vigilancia con drones y mayor control

Dentro de las medidas anunciadas, se incluye el uso de drones para monitorear zonas fronterizas, especialmente en sectores donde se ha detectado mayor actividad delictual. También se incorporan cámaras térmicas y vehículos blindados ligeros.

Las autoridades señalaron que esta tecnología permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante delitos como contrabando, tráfico ilícito y otros hechos vinculados al crimen organizado.

Además, se pondrá especial foco en los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados o autorizados.

Preocupación por seguridad en la zona

La decisión se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la frontera norte, donde se han registrado diversos episodios delictuales en los últimos meses.

Desde el gobierno peruano indicaron que el objetivo es recuperar el control del territorio y evitar que estas zonas sean utilizadas por bandas criminales.

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