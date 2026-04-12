Perú elige presidente y parlamentarios: Enormes filas se registran en local de sufragio en Chile

12 abr. 2026 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se celebran elecciones en Perú, país que tiene 35 candidatos a la presidencia y 10.000 al Congreso.

En el país vecino, los locales de votación se abrieron desde muy temprano, algo que también se replica en Chile.

En Santiago, por ejemplo, se dan cuenta de larguísimas filas para poder sufragar. El local de votación es en Espacio Riesco, donde se proyectan esperas de hasta 4 horas.

Pese a que se dispuso de transporte especial, las filas mostradas en redes sociales dan cuenta de largas esperas para los sufragantes.

Elecciones en Perú

Las mesas de votación para las elecciones de presidente y parlamentarios abrieron este domingo en Perú, país sumido en una profunda crisis política desde 2016, fecha desde la cual se ha registrado una sucesión de ocho mandatarios.

Con un récord de 35 candidatos a la Presidencia, los comicios, en los que participarán más de 27 millones de votantes, se extenderán durante la jornada dominical.

En busca de mejorar esta misma crisis política, este año el Congreso volverá a ser bicameral, por lo que los peruanos elegirán por primera vez desde 1993 a diputados y senadores, entre más de 10.000 postulantes.

Dentro de los 35 candidatos al máximo cargo del país, la mejor aspectada es la hija del expresidente Alberto Fujimori, Keiko, a quien se ha denominado como la "eterna candidata", ya que este 2026 se presenta por cuarta vez a la más alta magistratura peruana.

Dentro del resto de candidatos, el con mayores posibilidades de pasar al balotaje es el comediante Carlos Álvarez, conocido en Chile por su imitación a Michelle Bachelet, quien ha conquistado al electorado con un discurso de mano dura y propuestas de corte populista.

A ellos se suma quien hasta hace solo unas semanas era el seguro contrincante de Keiko en la segunda vuelta, el exalcalde de Lima, Rafael "Porky" López Aliaga, el candidato de la ultraderecha que ha visto mermado su apoyo tras un pobre desempeño en los debates presidenciales.

Todo sobre Perú