¿Qué es la Escherichia coli?: Los peligros de la bactería que provocó muerte de niño tras comer hamburguesa cruda

23 abr. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado la muerte de Óscar Paine Toloza, niño de 8 años que perdió la vida tras comer una hamburguesa presuntamente cruda en un local de la comuna de Curanilahue, región de Biobío.

La Seremi de Salud confirmó que los resultados dieron positivos para Escherichia coli, una bacteria que habita normalmente en los intestinos de humanos y animales, pero que algunas cepas pueden generar complicaciones.

¿Qué es la Escherichia coli?

Algunas cepas de la Escherichia coli pueden ser altamente patógenas, provocando dolor abdominal, náuseas, vómito, sangre en las heces e incluso complicaciones como el síndrome urémico hemolítico.

"Especialmente sensibles a esto son los menores de 5 ó 6 años, en que su sistema inmune permite que esta bacteria, o la toxina que produzca, actúe produciendo un daño de hemólisis y daño renal", explicó el gastroenterólogo infantil Germán Errázuriz.

Este daño en menores de edad puede ser mortal. El sistema inmune va madurando con los años para combatir estas bacterias.

La recomendación es acudir de inmediato a urgencias si presenta los siguientes síntomas:

Boca seca

Pocos o ningún pañal mojado

Ojos hundidos

Llantos sin lágrima

Palidez extrema

Hematomas

Preparación de alimentos

En Chile, la venta de alimentos preparados está regulada por el reglamento sanitario del Ministerio de Salud, que exige, entre otras medidas, la prevención de la contaminación cruzada, el mantenimiento de la cadena de frío y el uso de ingredientes de procedencia autorizada, sobre todo, cuando se venden preparaciones crudas.

"Los crudos son un factor de riesgo, no solo en esto. Puede traer otras bacterias que pueden producir diarreas sin producir este cuadro de síndrome hemolítico", señaló Germán Errázuriz.

"Y no olvidarse de que las carnes crudas de vacunos pueden traer un parásito que se llama Tenia, que puede producir una infección, también. Es decir, no son solo diarreas", agregó.