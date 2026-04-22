Hasta ocho horas sin suministro: Ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este miércoles

22 abr. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 22 de abril. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de ocho comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Las Condes

Desde las 11:00 hasta las 12:00 horas.

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Vitacura

Desde las 14:30 horas hasta las 16:30 horas.

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

La Granja

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central

Desde las 16:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta

Desde las 09:00 hasta las 10:00 horas.

Lo Prado

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

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