Por hasta ocho horas: Anuncian corte de agua en dos comunas de Santiago para este miércoles
¿Qué pasó?
Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 22 de abril se realizarán cortes programados de agua en dos comunas de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta ocho horas debido al cambio de válvulas.
Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
Puente Alto
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.
La Cisterna
Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.
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