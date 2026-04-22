Por hasta ocho horas: Anuncian corte de agua en dos comunas de Santiago para este miércoles

22 abr. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 22 de abril se realizarán cortes programados de agua en dos comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta ocho horas debido al cambio de válvulas.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Puente Alto

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.

La Cisterna

Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas.

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