Anuncian corte de agua de hasta 15 horas en tres comunas de Santiago para este martes

20 abr. 2026 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este martes 21 de abril se realizarán cortes programados de agua en tres comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido al cambio de válvulas y renovación de redes en los sectores a intervernir.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Padre Hurtado

Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas del 21 de abril.

Macul

Desde las 15:00 horas del 21 de abril hasta las 03:00 horas del 22 de abril.

Las Condes

Desde las 15:00 horas del 21 de abril hasta las 06:00 horas del 22 de abril.

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