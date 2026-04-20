Crisis de reclutamiento: el Pentágono eleva a 42 años la edad máxima para enlistarse en el Ejército

20 abr. 2026 - 22:15 hrs.

El Ejército de Estados Unidos enfrenta una sostenida crisis de reclutamiento, lo que obligó a los altos mandos del Pentágono a aprobar nuevas normativas que permiten a los ciudadanos enlistarse hasta los 42 años.

Foto: U.S. Army

La institución intenta superar sus metas de reclutamiento tras no alcanzarlas durante 2022 y 2023, mediante esta reestructuración que busca igualar los requerimientos vigentes de la Marina, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial.

¿Cuáles son los cambios en el reclutamiento que implementó el Pentágono?

A partir de ahora, los estadounidenses de hasta 42 años podrán ingresar al Ejército regular. Esta medida eleva el límite de 35 años que los altos mandos militares aplicaban desde 2016 para aceptar nuevos reclutas, de acuerdo con The Sun.

Foto: U.S. Army

Sin embargo, las nuevas directrices mantienen la edad mínima de reclutamiento en 18 años, y 17 años con autorización de los padres. Las normativas exigen que los solicitantes ingresen al servicio activo o a la reserva antes de cumplir los 43 años.

Por su parte, los candidatos con servicio militar previo deben restar sus años de servicio a su edad actual para cumplir los requerimientos de ingreso. Si el resultado es menor a 43 años, los oficiales aprobarán su retorno a los batallones.

Foto: U.S. Army

Asimismo, si un veterano desea reincorporarse al Ejército regular, deberá tener al menos 20 años de servicio al cumplir los 62 años de edad. Esta condición permite que los efectivos califiquen para recibir los beneficios de retiro correspondientes.

En el caso de la Reserva y la Guardia Nacional, existen reglas distintas para reincorporarse y optar al retiro: ser mayor de 18 años y demostrar, antes de cumplir los 60, el cumplimiento de los requisitos para obtener un pago de retiro.

Además, el Ejército perdonará automáticamente a cualquier candidato con un único antecedente por consumo o posesión de marihuana. Estas medidas forman parte de la reestructuración que busca ampliar la base de personal disponible para el servicio militar.

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