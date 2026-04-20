¿Qué es el uranio enriquecido y para qué sirve? Esta es una de las razones por las que Trump se enfrenta a Irán

20 abr. 2026 - 17:11 hrs.

Una de las razones por las que Estados Unidos decidió atacar a Irán es el uranio enriquecido que tiene la República Islámica y es considerado una amenaza para la seguridad mundial pues se usa para la fabricación de bombas atómicas.

En principio se pensó que la guerra terminaría rápido, sin embargo, en unos días se cumplirán dos meses del conflicto que comenzó el 28 de febrero pasado.

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Los cruces de señalamientos entre Washington y Teherán no han cesado, así como las reuniones y los llamados a las negociaciones para lograr la paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca “confiscar el uranio iraní enriquecido al 60%”, reseñan medios europeos como France 24.

¿Qué es el uranio?

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) explica que el uranio es un elemento químico radiactivo que se encuentra presente en la naturaleza.

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El uranio es un “componente fundamental para la producción del combustible nuclear”, empleado en reactores nucleares de todo el mundo, indica la AIEA.

“Una cantidad de combustible de uranio del tamaño de un huevo de gallina puede proporcionar la misma electricidad que 88 toneladas de carbón”, ilustra esta agencia para dar una idea del potencial que tiene el uranio enriquecido.

¿Cómo es el uranio enriquecido?

Hay tres isótopos naturales del uranio: el uranio 234 (U 234), el uranio 235 (U 235) y el uranio 238 (U 238).

La AIEA expresa que “para poder fabricar combustible nuclear es necesario aumentar artificialmente la concentración de U 235”.

El enriquecimiento de uranio es el proceso empleado para aumentar la proporción del isótopo U 235 del 0,72 % hasta un máximo del 94 %.

La AIEA señala que hay un “uranio muy enriquecido” que supera el 20% de U 235 en su composición “y se emplea en los reactores de propulsión naval (por ejemplo, en submarinos), armas nucleares y ciertos tipos de reactores de investigación”.

Trump y el uranio de Irán

Tanto Trump como Israel advierten que Irán tiene suficiciente uranio enriquecido para fabricar bombas nucleares. De acuerdo con la AIEA, Irán dispone de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%.

Ludovica Castelli, especialista en cuestiones nucleares en Oriente Medio del Istituto Affari Internazionali (IAI), indica que si Irán logra enriquecer esta cantidad de uranio al 90% estarían en capacidad de fabricar una decena de armas nucleares.

El jueves 16 de abril Trump informó que espera reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

Trump: Entraremos a Irán y recuperaremos el uranio enriquecido

Trump afirmó que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido, de acuerdo a un reporte de la agencia AFP.

El líder republicano adelantó el viernes 17 de abril a ‌Reuters que Estados Unidos colaborará con Irán para recuperar su uranio enriquecido.

"Vamos a organizarnos. Vamos ‌a entrar con ?Irán, a un ritmo tranquilo y pausado, y ?bajaremos a empezar a excavar con maquinaria pesada... Lo traeremos de vuelta a Estados Unidos", sostuvo Trump ‌a la agencia Reuters.