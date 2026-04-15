Anuncian cortes de agua de hasta 11 horas en tres comunas de Santiago
¿Qué pasó?
Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de tres comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 15 de abril.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta diez horas consecutivas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?
En específico, las comunas afectadas serán Renca, Las Condes y La Granja. Estos serán los perimetros afectados:Ir a la siguiente nota
Renca
Desde las 15:00 horas del martes hasta las 01:00 horas del miércoles:
Las Condes
Desde las 15:00 horas del martes hasta las 01:00 horas del miércoles:
La Granja
Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas:
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