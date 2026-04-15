Anuncian cortes de agua de hasta 11 horas en tres comunas de Santiago

15 abr. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Por trabajos de mantención, Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de tres comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles 15 de abril.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta diez horas consecutivas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este miércoles?

En específico, las comunas afectadas serán Renca, Las Condes y La Granja. Estos serán los perimetros afectados:

Renca

Desde las 15:00 horas del martes hasta las 01:00 horas del miércoles:

Desde las 15:00 horas del martes hasta las 01:00 horas del miércoles:

La Granja

Desde las 15:30 hasta las 21:30 horas:

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