Informe de Contraloría revela comunas con mayor gasto en celebraciones: Lideran 4 en el norte de Chile

20 abr. 2026 - 22:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República difundió el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, documento que examina los gastos municipales asociados a celebraciones durante 2024 y 2025.

El organismo explicó que el estudio incluyó fechas tradicionales como el Día Internacional de la Mujer, el Día de las Infancias, el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, entre otras.

El informe aclaró que se excluyeron deliberadamente festividades reconocidas por ley o de carácter transversal, tales como Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo y aniversarios comunales.

Según la Contraloría, estas celebraciones suelen tener impacto económico y turístico, por lo que no fueron parte del análisis. El foco estuvo puesto en aquellas actividades que “no cuentan necesariamente con una justificación normativa, cultural o de desarrollo comunal, tal como lo exige la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades”.

Fiscalización por celebraciones

El CIC N°22 advirtió que en algunos municipios el gasto en celebraciones superó el destinado a asistencia social para personas naturales. Esta situación será objeto de fiscalización y eventuales exámenes de cuentas.

El organismo reiteró que “este tipo de gastos debe estar directamente vinculado al cumplimiento de funciones municipales y orientado al interés general de la comunidad, evitando desembolsos excesivos o injustificados”.

Listado de municipios con mayor gasto

El documento entregó un listado completo de comunas donde el gasto en celebraciones durante 2025 superó el promedio. Entre ellas destacan:

Copiapó: $338.778.168

Coquimbo: $293.253.141

Antofagasta: $275.943.951

Iquique: $260.787.222

Providencia: $231.991.960

Alto Hospicio: $223.736.858

Padre Hurtado: $198.461.836

Padre Las Casas: $194.520.855

Arica: $188.293.852

Mejillones: $188.115.677

El listado continúa con más de 70 municipios, entre ellos Temuco, Punta Arenas, Talagante, Las Condes, Valdivia, Concepción, Maipú, Rancagua, Valparaíso y Puerto Varas, todos con cifras que superan los $40 millones en gasto por celebraciones.

Finalmente, la Contraloría subrayó que “comprendemos la inquietud que esta situación puede generar en la comunidad universitaria y por eso nuestra intención es informar adecuadamente los hechos que vayan ocurriendo en relación con la situación ya conocida. Cualquier antecedente relevante será comunicado oportunamente a través de los medios institucionales”.

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