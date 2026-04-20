Hasta siete horas sin suministro: Siete comunas de la Región Metropolitana sufrirán cortes de luz este martes
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este martes 21 de abril. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este martes, Enel anunció trabajos programados en sectores de siete comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.Ir a la siguiente nota
Comunas con cortes de luz este jueves
Huechuraba
Desde las 14:00 horas hasta las 18:00 horas del 21 de abril.
Desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas del 21 de abril.
Vitacura
Desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas del 21 de abril.
Providencia
Desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas del 21 de abril.
San Miguel
Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas del 21 de abril.
Desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas del 21 de abril.
Lo Espejo
Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas del 21 de abril.
Maipú
Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas del 21 de abril.
La Florida
Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas del 21 de abril.
Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas del 21 de abril.
Leer más de
Notas relacionadas
- Durará hasta ocho horas: Cortes de luz afectarán a sectores de cinco comunas de la RM este lunes 20 de abril
- Hasta ocho horas sin suministro: Corte de luz programado por Enel afectará a seis comunas de la RM este domingo 19 de abril
- Cuatro comunas de la RM tendrán cortes de luz este sábado 18 de abril: Durarán hasta seis horas