Hasta siete horas sin suministro: Siete comunas de la Región Metropolitana sufrirán cortes de luz este martes

20 abr. 2026 - 23:50 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este martes 21 de abril. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este martes, Enel anunció trabajos programados en sectores de siete comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta siete horas.

Comunas con cortes de luz este jueves

Huechuraba

Desde las 14:00 horas hasta las 18:00 horas del 21 de abril.

Desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas del 21 de abril.

Vitacura

Desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas del 21 de abril.

Providencia

Desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas del 21 de abril.

San Miguel

Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas del 21 de abril.

Desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas del 21 de abril.

Lo Espejo

Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas del 21 de abril.

Maipú

Desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas del 21 de abril.

La Florida

Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas del 21 de abril.

Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas del 21 de abril.

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