PGU: Estas personas podrán acceder al monto máximo desde septiembre

21 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Un nuevo incremento automático está en camino para miles de jubilados. Como parte del calendario de la Reforma de Pensiones, la Pensión Garantizada Universal (PGU) se reajusta para nivelar progresivamente los ingresos de los adultos mayores.

En este escenario, un importante hito se concretará en septiembre de 2026, cuando un nuevo grupo de pensionados se sumará al pago del monto máximo estipulado, lo que significará un alivio directo para el presupuesto familiar.

¿Quiénes podrán recibir el tope máximo de PGU en septiembre?

De acuerdo a ChileAtiende, a partir de dicho mes las personas mayores de 75 años podrán optar al monto máximo de $250.275 mensuales, junto con los beneficiarios actuales de 82 años o más.

Si cumple 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrá acceder al mismo a partir del mes de cumpleaños. Ambas condiciones aplican también para pensionados de gracia o por leyes de reparación.

¿Qué necesito para cobrar el monto máximo de la PGU?

Dicho tope es exclusivo para quienes cobren una pensión base $789.139 o menos, aunque esta cantidad pasa a ser variable si recibe entre $789.139 y $1.252.602. Si supera estos límites de pensión, la persona no tendrá derecho a la PGU.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la PGU?

Los adultos mayores podrán acceder a este aporte si cumplen con los siguientes requisitos establecidos en la ley:

Tener 65 años de edad cumplidos. Se puede enviar la solicitud con tres meses de anticipación, a los 64 años con nueve meses.

No pertenecer al 10% más rico de la población. Este factor se evalúa mediante el Puntaje de Focalización Previsional (PFP) y los datos del Registro Social de Hogares (RSH).

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

Acreditar al menos 20 años (continuos o discontinuos) de residencia en Chile, desde que cumplió los 20 años de edad, así como un período mínimo de cuatro años de residencia dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

¿Cómo se solicita la PGU?

Si una persona cumple los requisitos y desea comenzar a cobrar este aporte, tendrá que:

Ingresar su RUN y fecha de nacimiento en el portal de consulta ChileAtiende (pulsa aquí) .

. Si el sistema indica que puede ser beneficiario, acceder con la Clave Única.

Seguir los pasos indicados por la plataforma hasta enviar la petición en línea.

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