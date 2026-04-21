Donald Trump dice que recuperar el uranio de Irán "será un proceso largo y difícil"

21 abr. 2026 - 03:15 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes por la noche que obtener el uranio de Irán sería un proceso "largo" y "difícil" tras los ataques estadounidenses del año pasado contra los sitios nucleares de Teherán.

"Será un proceso largo y difícil"

"La Operación Martillo de Medianoche fue una aniquilación completa y total de los sitios de Polvo Nuclear en Irán", escribió Trump en su plataforma Truth Social, y añadió: "Por lo tanto, sacarlo será un proceso largo y difícil".

El mandatario estadounidense utiliza con frecuencia el término "polvo nuclear" para referirse a las reservas de uranio enriquecido de Irán, del que Estados Unidos acusa a la república islámica de acumular con el fin de fabricar una bomba atómica.

Pero a veces, también lo usa para referirse al material que dejó Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán el pasado mes de junio.

El líder estadounidense de 79 años asegura que las reservas de uranio enriquecido de Irán acabarán siendo transferidas a territorio estadounidense, a pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha negado estos planes.

"Amenaza existencial"

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán el 28 de febrero para eliminar lo que el país hebreo describe como la "amenaza existencial" que supone el programa nuclear de la república islámica.

Funcionarios israelíes dicen que Teherán intensificó sus esfuerzos para adquirir un arma atómica desde el final de la guerra de 12 días del pasado junio, iniciada por Israel y que incluyó bombardeos estadounidenses contra tres instalaciones nucleares, entre ellas una planta de enriquecimiento.

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