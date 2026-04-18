Tras nuevo cierre del Estrecho de Ormuz: Trump dice que Irán no puede "chantajear" a EEUU con amenazas

18 abr. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que Irán no puede "chantajear" a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz, después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este estratégico paso marítimo.

"Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos", afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

El mandatario dijo que habría "alguna información" sobre Irán más tarde en el día, y añadió: "Estamos adoptando una postura firme".

Nuevo cierre del estrecho

Irán anunció el sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

Cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transita normalmente por esa estratégica vía marítima.

El otro flanco abierto de Trump: El Papa León XIV

El pulso entre Trump, y el papa León XIV enfurece a algunos católicos estadounidenses, un electorado clave, que consideran que el mandatario ha ido demasiado lejos en sus críticas al sumo pontífice.

El Mandatario estadounidense se ha enfrentado al papa en numerosos temas, desde Irán hasta la inmigración, y recientemente lo calificó de "débil" en un ataque personal sin precedentes por parte de un líder político estadounidense.

León XIV, el primer papa estadounidense, considera por su parte que tiene el deber moral de pronunciarse contra la guerra.

"Que un ignorante como Trump intente cuestionar la visión teológica de un sacerdote ordenado es totalmente ridículo", dijo a la AFP Jim Supp, de 88 años, frente a la iglesia de San Ignacio de Loyola, en el Upper East Side de Manhattan el viernes.

Supp estaba indignado por la publicación, por parte del presidente, de una imagen generada por inteligencia artificial (IA) que aparentemente lo representaba como Jesucristo y que luego fue eliminada.

"Hay cosas en la vida con las que no se bromea", zanjó este profesor de letras clásicas jubilado.

Para John O’Brian, un exejecutivo de publicidad de 68 años, compartir la imagen es similar a "una blasfemia para los cristianos".

El papa, por su parte, advirtió sobre los peligros del abuso de la IA tras la publicación de Trump, aunque sin referirse a ella directamente.