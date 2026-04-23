Por hasta ocho horas: Diez comunas de Santiago tendrán cortes de luz este jueves

23 abr. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este jueves 23 de abril. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este jueves, Enel anunció trabajos programados en sectores de diez comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Vitacura

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Peñalolén

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal

Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago Centro

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Renca

Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas.

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