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Ataque a la ministra Lincolao: Los testigos claves en la investigación

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El pasado 8 de abril es una fecha que, sin duda, la ministra Ximena Lincolao no podrá olvidar. En el marco de una visita a la Universidad Austral de Chile en Valdivia, fue increpada y atacada por unos estudiantes en las dependencias del recinto estudiantil.

Lo anterior provocó que la secretaria de Estado tuviera que escapar escoltada por su personal de seguridad, lo que generó múltiples críticas en el mundo político y un posterior punto de prensa del Presidente José Antonio Kast, quien aseguró que el violento episodio no quedaría impune.

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En medio de una investigación -la cual tiene identificados a tres sospechosos que quedaron en libertad-, Mega Investiga accedió a testimonios claves, entre los que figuran el de un supuesto militante del Frente Amplio, que reconoce una presunta planificación de la protesta en el establecimiento.

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