Clasico Universitario: Delegación Presidencial quiere presencia de público visitante en partido de la "U" y la UC

22 abr. 2026 - 20:56 hrs.

¿Qué pasó?

En un giro inesperado que sacudió la planificación del fútbol chileno, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana puso sobre la mesa una exigencia clara: quiere que el Clásico Universitario de este sábado entre Universidad de Chile y Universidad Católica cuente con público de ambos equipos.

La intención del organismo gubernamental, liderado por el delegado Germán Codina, sería utilizar este partido —uno de los más importantes del calendario— como un "piloto" para normalizar la presencia de hinchadas visitantes en recintos de alta convocatoria, desafiando la tendencia actual de jugar solo con parcialidad local.

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El plan de la Delegación Presidencial

Desde el inicio de la semana, la Delegación Presidencial sostuvo reuniones clave con distintas autoridades. La postura del Gobierno es firme: la seguridad pública debe ser capaz de garantizar un espectáculo integral y no seguir optando por la "solución fácil" de prohibir el acceso a una de las partes.

Esta presión busca que se habilite una zona del Estadio Nacional para recibir a una parte de los hinchas cruzados, rompiendo así una racha de años sin público visitante en lo que respecta a este duelo.

El choque con la realidad logística y de seguridad

A pesar del entusiasmo de la autoridad política, la propuesta se ha topado con un muro de resistencia técnica. Tanto Carabineros de Chile como la administración de Azul Azul han manifestado sus reparos:

Reducción de aforo local: Para habilitar un pulmón de seguridad para la UC, la "U" tendría que dejar de vender miles de entradas a sus propios hinchas.

Complejidad en los accesos: El diseño de seguridad para segregar flujos de personas en el Nacional requiere un contingente policial que Carabineros aún evalúa si puede disponer este sábado.

El historial reciente: Los incidentes previos en otros clásicos pesan en la memoria de los encargados de seguridad, quienes ven con recelo la ambición de la Delegación.

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