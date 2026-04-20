20 abr. 2026 - 02:20 hrs.

En este nuevo reportaje del periodista Javier Pontillo, nos adentramos en el mundo de los cafés con piernas, un fenómeno cultural con más de 40 años de tradición que a la fecha se ha visto afectado por prostíbulos que se disfrazan de este concepto.

En Santiago, este rubro se divide entre la tradición y la ilegalidad de la clandestinidad. Desde los locales más tradicionales, que funcionan en norma, hasta unos verdaderos búnkers del comercio sexual encubierto.

Lo más visto de Reportajes 1 Café con piernas en primera persona: Así funcionan los tradicionales locales y cómo los prostíbulos los usan de fachada

Un recorrido en primera persona por el "perímetro crítico" de una ciudad que se desnuda tras vidrios polarizados, enfrentando extorsiones, fiscalizaciones al límite y un fenómeno único en el mundo que se resiste a desaparecer.

Veremos el lado legal de este tipo de locales, donde personas que buscan salir adelante nos cuentan cómo es su día a día y el propósito de los café con piernas.

Por otro lado, veremos cómo la prostitución busca pasar desapercibida con este concepto de café con piernas, lo que ha desvirtuado el propósito de los locales e incluso se ha convertido en la puerta de entrada a extranjeras hacia la trata de personas.