Exclusivo: Mega Investiga estuvo en la detención de ejecutivo bancario con presuntos nexos con el Tren de Aragua
02 jun. 2026 - 22:03 hrs.
Mega Investiga estuvo presente en la detención de un ejecutivo bancario enmarcada en la Operación Tokio. El trabajador del sector bancario tendría nexos con el líder del Tren de Aragua.
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