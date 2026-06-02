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Exclusivo: Mega Investiga estuvo en la detención de ejecutivo bancario con presuntos nexos con el Tren de Aragua

02 jun. 2026 - 22:03 hrs.

Mega Investiga estuvo presente en la detención de un ejecutivo bancario enmarcada en la Operación Tokio. El trabajador del sector bancario tendría nexos con el líder del Tren de Aragua.

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