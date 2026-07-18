Empresa anuncia corte parcial de agua en Ovalle "por alta turbiedad en fuentes productivas"
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La empresa Aguas del Valle anunció un corte parcial de agua en Ovalle "por alta turbiedad en fuentes productivas".
Según se expresó en un comunicado, la compañía debió tomar esta medida a causa de la alta turbiedad registrada en el río Limarí.
Esta condición obligó a realizar un corte parcial del suministro desde las 17:00 horas en los sectores altos de la comuna.Ir a la siguiente nota
¿Qué dice el comunicado?
“Nuestros sistemas han resistido con solidez durante el intenso temporal. Sin embargo, dada la alta turbiedad, debemos restringir nuestra captación para evitar problemas mayores en la red de distribución”, señaló el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.
El ejecutivo agregó que, en pocas horas, "la turbiedad del cauce del río Limarí aumentó significativamente, pasando de alrededor de 5 a más de 1.000 NTU, es decir, más de 200 veces su nivel habitual, un escenario extremo que obliga a adoptar esta medida preventiva".
Los sectores afectados con este corte parcial son:
- Población Carmelitana
- Población Esperanza
- Cancha Rayada
- Cobresal
- San José de la Dehesa
- Población Canihuante
- Villa Tralhuén
- Villa Educación
- Atenas
- José Tomás Ovalle
- Villa Ingenio
- Población Bellavista
- Miraflores
- Las Revueltas
- Avda. La Paz
- Vista Hermosa
- Población Villalón
- Las Brisas
- La Chimba
- Los Leices
- Mundo Nuevo
- Población Ricardo Lagos
- Los APR La Silleta, Sol del Pacífico y La Unión.
"Como medidas de mitigación se dispondrán 15 estanques estacionarios y 2 camiones aljibe para abastecer de agua potable a la comunidad", se reportó.
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