Empresa anuncia corte parcial de agua en Ovalle "por alta turbiedad en fuentes productivas"

18 jul. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Aguas del Valle anunció un corte parcial de agua en Ovalle "por alta turbiedad en fuentes productivas".

Según se expresó en un comunicado, la compañía debió tomar esta medida a causa de la alta turbiedad registrada en el río Limarí.

Esta condición obligó a realizar un corte parcial del suministro desde las 17:00 horas en los sectores altos de la comuna.

¿Qué dice el comunicado?

“Nuestros sistemas han resistido con solidez durante el intenso temporal. Sin embargo, dada la alta turbiedad, debemos restringir nuestra captación para evitar problemas mayores en la red de distribución”, señaló el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

El ejecutivo agregó que, en pocas horas, "la turbiedad del cauce del río Limarí aumentó significativamente, pasando de alrededor de 5 a más de 1.000 NTU, es decir, más de 200 veces su nivel habitual, un escenario extremo que obliga a adoptar esta medida preventiva".

Los sectores afectados con este corte parcial son:

Población Carmelitana

Población Esperanza

Cancha Rayada

Cobresal

San José de la Dehesa

Población Canihuante

Villa Tralhuén

Villa Educación

Atenas

José Tomás Ovalle

Villa Ingenio

Población Bellavista

Miraflores

Las Revueltas

Avda. La Paz

Vista Hermosa

Población Villalón

Las Brisas

La Chimba

Los Leices

Mundo Nuevo

Población Ricardo Lagos

Los APR La Silleta, Sol del Pacífico y La Unión.

"Como medidas de mitigación se dispondrán 15 estanques estacionarios y 2 camiones aljibe para abastecer de agua potable a la comunidad", se reportó.

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