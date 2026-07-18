Incluye a la RM: Meteorología actualiza alerta y aviso de tormentas eléctricas por "inestabilidad post frontal" en siete regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este sábado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta de "tormentas eléctricas" y un aviso de "probables tormentas eléctricas" que afectarán esta misma jornada a siete regiones del país. El fenómeno también se hará presente en la Región Metropolitana.
Probables tormentas eléctricas en siete regiones
El aviso actualizado por la DMC se origina en una "inestabilidad post frontal" que podría dejar tormentas eléctricas hasta la tarde de este sábado 18 de julio en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
Alerta por tormentas eléctricas
Debido a la misma "inestabilidad post frontal", el organismo actualizó posteriormente una alerta de tormentas solo para el Biobío, señalando que el fenómeno se desarrollaría durante la tarde de este sábado en el Litoral, Cordillera Costa, Valle y Precordillera de la región.Ir a la siguiente nota
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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