Incluye a la RM: Meteorología actualiza alerta y aviso de tormentas eléctricas por "inestabilidad post frontal" en siete regiones

18 jul. 2026 - 15:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una alerta de "tormentas eléctricas" y un aviso de "probables tormentas eléctricas" que afectarán esta misma jornada a siete regiones del país. El fenómeno también se hará presente en la Región Metropolitana.

Probables tormentas eléctricas en siete regiones

El aviso actualizado por la DMC se origina en una "inestabilidad post frontal" que podría dejar tormentas eléctricas hasta la tarde de este sábado 18 de julio en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Alerta por tormentas eléctricas

Debido a la misma "inestabilidad post frontal", el organismo actualizó posteriormente una alerta de tormentas solo para el Biobío, señalando que el fenómeno se desarrollaría durante la tarde de este sábado en el Litoral, Cordillera Costa, Valle y Precordillera de la región.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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