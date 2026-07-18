Fuerte temblor se registra en el extremo sur del país: Revisa la magnitud que alcanzó el sismo

18 jul. 2026 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 15:50 horas, un temblor de magnitud 5.7 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 443 km al este de la Base Frei, en el territorio antártico de la región de Magallanes. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 30 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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