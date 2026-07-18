Paso bajo nivel de estación Barón permanece completamente inundado: Tránsito sigue interrumpido en Valparaíso

18 jul. 2026 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un complejo panorama se registra en las inmediaciones de la estación Barón, en Valparaíso, donde un paso bajo nivel continúa completamente inundado tras el paso del sistema frontal, manteniendo interrumpido el tránsito de vehículos y buses que conectan con distintos sectores de la ciudad.

El lugar, que habitualmente es utilizado por la locomoción colectiva y automovilistas que trasladan pasajeros desde la estación del Metro de Valparaíso hacia Rodelillo, Placilla, Curauma y otros sectores de la parte alta, permanece cerrado debido a la gran acumulación de agua.

Según constató Meganoticias en el lugar, el paso bajo nivel, de aproximadamente cuatro a cinco metros de profundidad, se encuentra completamente cubierto por agua, impidiendo cualquier tipo de circulación.

De acuerdo con información recabada en el lugar, durante la jornada del viernes ya se intentó intervenir el sector, pero debido a las intensas lluvias y a la gran cantidad de agua acumulada, no se pudieron realizar labores de extracción mediante motobombas.

Merval opera con normalidad

Pese a la inundación, el servicio del Metro de Valparaíso continúa funcionando sin inconvenientes y la estación Barón permanece operativa para los pasajeros.

Sin embargo, los principales problemas se concentran en los recorridos de buses de conexión, que habitualmente utilizan este paso bajo nivel para trasladar a quienes llegan en tren hacia distintos sectores de la comuna.

El periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda advirtió que las autoridades cuentan con un breve margen para intentar solucionar la emergencia antes de la llegada de un nuevo sistema frontal.

El experto explicó que durante el resto del sábado y gran parte del domingo no se esperan precipitaciones relevantes en la zona. No obstante, las lluvias regresarían durante la noche del domingo y se intensificarían entre el lunes y martes, cuando podrían acumularse más de 50 milímetros adicionales.

Ante este escenario, el llamado es a aprovechar esta ventana para retirar el agua acumulada y habilitar el paso bajo nivel antes del retorno de las precipitaciones, especialmente considerando que el lunes se reanudará el alto flujo de personas y vehículos asociado al inicio de la semana laboral.

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