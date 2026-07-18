Rachas de 90 km/h y tres días con hasta 55 mm: Meteorología actualiza alertas por viento y lluvias en zonas de dos regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó sus alertas de "viento moderado a fuerte" y "precipitaciones moderadas a fuertes" para zonas de dos regiones del país que están siendo afectadas por el sistema frontal.
Tres días con hasta 55 mm de precipitaciones
La primera actualización es la relativa a las "precipitaciones moderadas a fuertes" que se harán sentir hasta la noche del lunes 20 de julio en diversos sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo.
Región de Atacama
- Litoral: 15-25 mm (sábado 18) y 20-30 mm (domingo 19).
- Cordillera Costa y sectores de valles: 20-30 mm (sábado 18) y 20-30 mm (domingo 19).
- Pampa: 20-30 mm (sábado 18) y 20-30 mm (domingo 19).
- Precordillera: 20-40 mm (sábado 18) y 20-30 mm (domingo 19).
Región de Coquimbo
- Litoral: 30-40 mm (sábado 18), 30-40 mm (domingo 19) y 30-40 mm (lunes 20).
- Cordillera Costa: 30-40 mm (sábado 18), 35-45 mm (domingo 19) y 25-35 mm (lunes 20).
- Precordillera y valles precordilleranos: 40-50 mm (sábado 18), 45-55 mm (domingo 19) y 40-50 mm (lunes 20).
Rachas de viento de hasta 90 km/h
Por otro lado, la DMC también actualizó la alerta por "viento moderado a fuerte" para la cordillera de la región de Coquimbo. En dicho sector se espera que la intensidad llegue a los 40-60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h, en el período comprendido entre la madrugada y la noche del domingo 19 de julio.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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