Meganoticias en Infiernillo: Localidad sufrió aluvión y se encuentra completamente aislada

18 jul. 2026 - 20:42 hrs.

¿Qué pasó?

Infiernillo, una localidad en las cercanías de Los Vilos, permanece aislada tras un aluvión que afectó a algunas de sus casas.

El complejo hecho ocurrido el viernes por la tarde dejó a esta comunidad de unas 100 casas aislada, sin agua ni luz, y con al menos 10 viviendas afectadas por el barro.

La periodista de Meganoticias, Francisca Sepúlveda, pudo llegar al lugar y contar lo que encontró ahí.

"Hace mucho frío en el radio no urbano... Hay una normalidad muy lejana acá. Estuvimos en Infiernillo, pequeña localidad donde hubo un aluvión", dijo para empezar.

Añadió que "nos costó llegar alrededor de 4 horas, en un tramo de solo 50 kilómetros. La gente está sin agua y sin luz. Además, una casa casi se perdió por el barro".

El acceso fue posible gracias al apoyo del Ejército y la municipalidad, por caminos muy dañados.

La falla del sistema de alerta SAE, que no llegó a los vecinos afectados por falta de cobertura, evidencia la necesidad de mejorar la resiliencia y robustez de los sistemas de emergencia y comunicación en situaciones críticas.

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