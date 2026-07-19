EEUU lanza nuevos ataques contra Irán tras muerte de soldados estadounidenses y aumenta tensión en Medio Oriente

19 jul. 2026 - 00:33 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos lanzó el domingo una serie de ataques para "castigar" a Irán, después de informar las primeras muertes de militares estadounidenses desde que se reanudaron las hostilidades con la República islámica.

"Las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques aéreos contra Irán por orden del comandante en jefe", el presidente Donald Trump, escribió el mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en X.

"Estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra estadounidenses en Jordania anoche", añadió.

Las agencias de prensa iraníes Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país.

La agencia oficial Irna dio cuenta de un "ataque militar enemigo estadounidense cerca de Hajiabad", en la misma provincia meridional de Hormozgán.

En tanto, el ejército iraní anunció el lanzamiento de drones explosivos contra dos bases militares estadounidenses en Kuwait, según la televisión estatal.

Todo ataque estadounidense se enfrentará a "una respuesta decisiva y devastadora de parte de los combatientes fieles, valientes y poderosos de las Fuerzas Armadas iraníes", afirmó el general Ali Abdolahi, citado por la televisión estatal.

El Centcom había anunciado más temprano la muerte de dos militares estadounidenses, los primeros desde la reanudación de las hostilidades del 7 de julio, y la desaparición de un tercero en "ataques con misiles y drones iraníes" el viernes en Jordania.

En total, el número de militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra, en febrero, asciende a 16.

La guerra, iniciada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, había quedado en suspenso tras el alto fuego de abril. Pero desde la reanudación de las hostilidades la primera semana de julio, la violencia alcanzó niveles sin precedentes.

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