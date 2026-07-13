EEUU lanza nuevos ataques contra Irán aunque Trump aún ve "posible" un acuerdo

13 jul. 2026 - 22:57 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos lanzó en las últimas horas nuevos ataques contra Irán, tras la reciente reanudación de las hostilidades entre ambos países, aunque el presidente Donald Trump afirmó que un acuerdo con Teherán sigue siendo "posible".

Tercera noche seguida de ataques

El mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) anunció en un comunicado el inicio de "una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán".

"Vamos a golpearlos fuerte esta noche, y vamos a golpearlos fuerte mañana", había declarado antes Trump al conductor de radio Hugh Hewitt.

Cuatro nuevas explosiones se oyeron cerca de Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán situada en el estrecho de Ormuz, informó la agencia de noticias Irna.

Irán responde

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos, aliado de Washington en el Golfo, informó este martes (hora local) que Irán atacó dos de sus petroleros en Ormuz, lo que provocó la muerte de un tripulante y dejó heridos a ocho.

El lunes, los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de Irán, afirmaron haber alcanzado objetivos y bases militares estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait.

El acuerdo aún es "posible"

Ante la prensa en la Casa Blanca, Trump comentó, sin embargo, por la noche que un acuerdo con Irán aún era "posible".

Antes de eso, había anunciado en su plataforma Truth Social que Estados Unidos tomaría el control de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, y que se restablecerá el bloqueo de los puertos iraníes.

El canciller iraní, Abás Araqchi, ironizó sobre la amenaza de peaje de Trump. "Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre", aseguró en la red social X.